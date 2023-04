Durante la victoria de Los Angeles Lakers y LeBron James vs. Memphis Grizzlies, Ja Morant sufrió una grave lesión que lo sacó del partido. ¡Video!

Cuando el Juego 1 por la primera ronda de los NBA Playoffs 2023 entraba en el mejor momento, sucedió lo que nadie desea. Ja Morant sufrió una grave lesión que lo sacó de la victoria de Los Angeles Lakers contra Memphis Grizzlies del 16 de abril.

Los Lakers encontraron el mejor rendimiento en la segunda mitad del partido y luego de anotar 37 puntos en el tercer cuarto, todo se definió en el momento clutch del juego. Grizzlies no pudo contar con Morant para el final del encuentro por una lesión.

Earvin Magic Johnson dio la clave para que Los Angeles Lakers derrote a Memphis Grizzlies en los Playoffs de la NBA 2023: a las actuaciones de LeBron James y Anthony Davis se tienen que sumar buenos rendimientos de los otros jugadores. Rui Hachimura y Austin Reaves respondieron en el primer juego de la Postemporada con 29 y 23 puntos, respectivamente. Todo va en camino.

Y lo más grave para Grizzlies no fue la derrota contra Lakers por 112 a 128 puntos. Ja Morant, la máxima figura del equipo de Memphis, no pudo terminar el Juego 1 por lesión y ya es duda para el segundo partido que se disputará el miércoles 19 de abril de 2023 a las 19:30 ET.

La grave lesión de Morant en la victoria de Lakers y LeBron vs. Grizzlies

Con más de cinco minutos por jugar en el último cuarto, Ja Morant penetró hacia la pintura y al encontrarse de frente con Anthony Davis no pudo volcar el balón y cayó de manera estrepitosa sobre la mano derecha. ¿Fue grave? La estrella de Memphis Grizzlies salió corriendo al vestuario del dolor y no pudo regresar al partido que terminarían ganando LeBron James y compañía.