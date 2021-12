Este 25 de diciembre marcará un hito en la historia de la NBA y del deporte en general. El mítico Staples Center, casa de Los Angeles Lakers y de los Clippers, cambiará su nombre a Crypto.com Arena luego de 22 años por la suma de 700 millones de dolares. En este recinto se vivieron algunos de los momentos más icónicos del deporte, como también de la cultura americana y aquí podrás revivir los 15 sucesos más destacados.

El estadio fue inaugurado el 17 de octubre de 1999, la entonces emergente STAPLES Inc. pagó 100 millones de dólares por los derechos durante 10 años. En 2009, STAPLES firmó un acuerdo por derechos de nombre a perpetuidad, sin embargo, en 2019, AEG recuperó los derechos de nombre por una suma no revelada. A lo largo de sus 22 años de historia, el recinto fue galardonado en dos ocasiones con el premio al mejor estadio del mundo, además de formar parte de la lista de destacados por America's Favorite Architecture.

Los 15 momentos más recordados del Staples Center:

15. La despedida

Comenzando por el final, Los Angeles Lakers fueron los encargados de darle un cierre al Staples Center como tal, como también serán los encargados de recibir al Crypto.com arena este 25 de diciembre cuando se enfrenten a los Brooklyn Nets. El último evento que acogió este mítico recinto fue el partido entre el equipo de LeBron James y San Antonio Spurs, aunque tuvo un final amargo, ya que los visitantes se llevaron la victoria por 138 a 110.

14. Ronda Rousey y el récord

En la actualidad, la UFC es uno de los mayores espectáculos en lo que refiere a los deportes de lucha en general. Las artes marciales mixtas atraen público desde todas partes del mundo y su desembocadura en el Staples Center no fue casualidad. En su tercer aparación en el estadio de Los Angeles, correspondiente al UFC 184, disputado el 28 de febrero de 2015, se dió la que hasta ese entonces fue la victoria más rapida en la historia de la disciplina, durando tan solo 14 segundos, que le permitió a Ronda Rousey defender su título de peso Gallo frente a Cat Zingano.

13. Prince y Beyoncé, un show para el recuerdo

El Staples Center es cede de los Grammys desde el 2000, un año después de su inauguración. Por ese escenario pasaron grandes artistas, pero sin lugar a dudas uno de los shows más recordados es el dueto entre una joven Beyoncé y el aclamado Prince, quien tan solo se presentó en dos ocasiones en los premios. Juntos realizaron una versión de la canción "Purple Rain" en una de las actuaciones más memorables de todos los tiempos.

12. Tyson Fury vs. Deontay Wilder: El comienzo de la trilogía

El recinto de Los Angeles también fue la casa de grandes peleas de Boxeo a lo largo de los años. Una de las más icónicas es el inicio de lo que sería una trilogía entre los pesos pesados Tyson Fury y Deontay Wilder, en 2018, que al igual que las otras dos, quedaría en la historia por su epicidad. Fury controló gran parte de la pelea hasta que en el noveno asalto fue derrumbado por Wilder. Luego, en el asalto final volvería a tocar la lona gravemente herido, aunque logró recomponerse y luchar hasta el final. La pelea finalizó en empate, lo que avivó la rivalidad entre ambos y finalizó en la famosa trilogía.

11. "Mamba Out"

En la basta historia de Los Angeles Lakers en la NBA, uno de los nombres que resuena cuando se nombra a la franquicia es el de Kobe Bryant. Considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, "The Black Mamba" hizo toda su carrera deportiva en el equipo de Los Angeles, iniciando con el dorsal número 8 y finalizando con el 24, luego de algunas controversias en la que se vió involucrado. En sus 20 años con la franquicia consiguió 5 anillos de la NBA, un premio al MVP de la temporada y 2 veces MVP de las finales, además de participar en 18 All Star Games.

10. La consagración de Faker y SKT

Una de las cosas que destaca al Staples Center es un amplitud a la hora de recibir y brindar espectáculos, ya que, no conforme con ser la casa de una de las franquicias más ganadoras en la historia de la NBA, también incursionó en distintos deportes, pero no solo los tradicionales, sino también en los E-Sports, convirtiendosé en la sede de dos mundiales de League of Legends, en 2013 y 2016. En ambos torneos se coronó SK Telecom T1, el equipo coreano que tenía como principal figura al midlaner Faker, quien tras conquistar su tercer mundial ratificó su posición como el mejor jugador de todos los tiempos.

9. La magia de Travis Pastrana

Dado la gran repercusión que había ganado el recinto en sus primeros años, en 2003 también se convirtió en la casa de los X-Games, el evento de deportes extremos más importante del mundo. Su punto más alto se dió en 2006, cuando el ya para ese entonces reconocido Travis Pastrana, piloto de motocross y rally, decidió ir mas allá y quedar en la historia de las X-Games al conseguir una doble mortal hacia atrás, consiguiendo la puntuación más alta en la historia de los juegos. Ese mismo año se quedó con tres medallas de oro, al mejor truco y freestyle en motocross y la de rally, convirtiendosé en el primero en lograr esta hazaña.

8.1 El mejor partido de Kobe Bryant

El 22 de enero de 2006 ocurrió un hecho sin precedentes en el básquetbol moderno. Desde 1962, cuando el area restrigida aun era de 3,6 metros, un jugador no tenía una actuación tan apabullante como la que realizó Kobe Bryant ante los Toronto Raptors. El escolta de Los Angeles Lakers anotó nada más y nada menos que 81 puntos, la segunda mejor marca en la historia de la liga, solo superada por los 100 que anotó Wilt Chamberlain en 1962.

7. Wrestlemania 21: El gran récord

La WWE es una de las atracciones más importantes en los Estados Unidos y cuando desembarcó en el Staples Center no fue la excpeción. De hecho, el evento celebrado el 3 de abril de 2005 pasaría a la historia con el récord del sold out más rápido en la historia de la empresa, vendiendo todas sus entradas en menos de un minuto. La velada de Wrestlemania dejaría grandes momentos, cómo la victoria de John Cena frente a John "Bradshaw" Layfield por el campeonato de la WWE, o la consagración de Batista sobre Triple H por el título Mundial de pesos pesados.

6. El adiós a la leyenda

Kobe Bryant falleció el 26 de enero de 2020 tras un accidente en helicoptero, en el que también viajaba su hija Gianna, dejando un vacío enorme en el mundo del básquetbol y el deporte. Dos semanas despues, el 7 de febrero, se realizó un funeral público en el Staples Center al que asistieron más de 20.000 personas, entre las que destacaron las grandes figuras del deporte como LeBron James, Shaquille O'Neal y Michael Jordan, quien dió uno de los discursos más desgarradores, al igual que Vanessa Bryant, la esposa del jugador, quien lo catalogó como el "Most Valuable Dad".

5. Margarito vs. Mosley: La pelea del récord y la infamia

Si bien el Staples Center fue cede de grandes peleas en la historia del boxeo, la más recordada por el ambiente es la que protagonizaron "Sugar" Shane Mosley y Antonio Margarito el 24 de enero de 2009. El combate no solo tuvo repercusión porque ambos eran grandes figuras y significaron el mayor aforo en la historia del recinto, sinó porque en la previa se detectó que del lado mexicano habían ingresado colchones que en su interior contenían una sustancia similar al yeso. Margarito debió volver a vendarse las manos y al subir al cuadrilatero, quien era el claro favorito a llevarse la pelea, debido al mal momento de Mosley, fue arrasado durante toda la pelea hasta que en el noveno asalto finalizó por nocaut técnico.

4. El adiós al Rey del Pop

Si bien el funeral de Kobe Bryant es un hecho significativo para el Staples Center, por lo que representó el jugador en la franquicia de Los Angeles, no es el único antecedente de sepelios en el recinto, ya que años atras, el 7 de julio de 2009, el mundo se despidió de una de las figuras mas importantes de la música, Michael Jackson, el rey del pop. El artista había fallecido el 25 de junio, tras un paro cardorespiratorio ocasionado por la intoxicación con calmantes. El funeral se realizó dos semana despues y fue televisado para todo el mundo, llegando a un pico de 2500 millones de audiencia, el evento más visto en televisión hasta la fecha.

3. La coronación de los Kings

Los Angeles Kings, equipo que milita en la National Hockey League y que hace de local en este mítico estadio desde los 2000, había vuelto a participar de los Playoffs tras 9 años de ausencia. En la temporada 2011-12 logró el octavo puesto que le dió su lugar en la siguiente ronda y cuando nadie se lo esperaba, el equipo de Los Angeles barrió con todos en la Conferencia Oeste llegando a disputar la Stanley Cup frente a New Jersey Devils, a quienes terminaron derrotando por 4 a 2 y se coronaros campeones por primera vez en su historia.

2. Robert Horry y su tiro decisivo

Los Angeles Lakers estaban atravesando un momento dificil en la final de la Conferencia Oeste en 2002, cuando perdían por 24 puntos frente a los Kings y llevaban un 2 a 1 en contra en la serie, siendo que el quinto partido se iba a disputar en Sacramento. Sin embargo la segunda mitad del partido mostró otra version del equipo de Los Angeles que lograron recomponerse hasta quedar 97 a 99 y en la última posesión del partido, cuando parecía que el esfuerzo había sido en vano, apareció Robert Horry, aprovechando el error de Vlade Divac y anotó el triple que les daría la victoria.

1. El Triple anillo

El acto heroíco de Robert Horry vale por si solo, pero toma aun más peso cuando se pone en contexto: Phil Jackson es hasta la fecha el entrenador más ganador en la historia de la NBA y gran parte de este éxito se debe a lo conseguido como entrenador de Los Angeles Lakers. Con el equipo de California logró 5 títulos, aunque los más recordados son el triple anillo conseguido entre el 2000 y 2002, donde aparece la hazaña de Horry en la Final de Conferencia. Luego de darle vida al equipo de Los Angeles y seguir su camino hacia un nuevo anillo, Jackson tenía un desafió personal, repetir lo conseguido con los Bulls de Michael Jordan, de la mano de los Lakers de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. La historia se cuenta sola, los Lakers arrasaron con los New Jersey Nets en la final, ganando 4 a 0 y consiguiendo el triple anillo.