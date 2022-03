Desde que llegó a la National Basketball Association (NBA) no ha dejado de sorprender a propios y extraños, desafiar adversidades y críticas, y hacer historia pura con récords de todo tipo. Luka Doncic ya se puso en el mapa como una de las estrellas jóvenes de la liga en Dallas Mavericks.

En la franquicias Texas se tuvo que hacer cargo de un duro legado como el de Dirk Nowitzki. Ser el heredero de un jugador tan amado y respetado no es tarea fácil, y por ahora el esloveno lo ha hecho de maravilla. Pero primero tuvo que probarse frente a la sus rivales.

Una de las grandes dudas que había con el base, e incorrecta, cabe destacar, es si podría rendir en la NBA. Venía de competir al máximo nivel con el Real Madrid en Europa, pero por ser un jugador del Viejo Continente y blanco, se lo subestimó y mucho.

Ante esta concepción, que ya fue probada como un error reiteradas veces, Luka habló recientemente en el Podcast The Old Man and The Three, donde reveló lo que Kobe Bryant le dijo en su primer encuentro. Obviamente, es fácil darse cuenta que The Black Mamba sí tenía fe en Luka. Veía grandeza y le dio un consejo que recuerda hasta el día de hoy.

Luka Doncic y el consejo de Kobe Bryant

"Lo conocí antes, fue en Portland. Justo después de ser drafteado, fue en el campus de Nike. Un consejo que me dio fue 'Ten cuidado, irán por ti, porque eres de Europa. Intentarán ir por ti'. Y era verdad", dijo Doncic, que ya probó y desestimó la noción de que por ser Europeo automáticamente eres peor.