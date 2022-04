Uno de los pocos jugadores que puede darse el lujo de presumir que Michael Jordan lo ha elogiado en más de una ocasión es Earvin Magic Johnson. Sin embargo, eso no quiso decir que MJ tuvo piedad a la hora de decir una verdad competitiva que sugirió el retiro de la NBA y Los Angeles Lakers.

Jordan y Magic Johnson se enfrentaron en 13 ocasiones y con un saldo a favor para Michael de 7 victorias, los 5 juegos que jugaron en las Finales NBA 1991 fueron los duelos más importantes. Chicago Bulls venció 4-1 a los Lakers con un MJ que promedió por juego 31.2 puntos, 11.4 asistencias y 6.6 rebotes.

Earvin Magic Johnson es una leyenda de Los Angeles Lakers que jugó por 13 temporadas y ganó cinco títulos NBA. Luego de ser diagnosticado positivo de VIH, el base decidió retirarse en la temporada 1991-92 y, aunque muchos pensaron que no lo volverían a ver en las canchas, hizo la gran Jordan y salió del retiro.

Para la segunda parte de la temporada NBA1995-96, Magic Johnson regresó a la NBA y en uno de los 32 juegos que disputó contra Chicago Bulls tuvo una conversación con Michael Jordan en la que se sugirió un nuevo retiro. ¿Sinceridad o la rudeza de las Reglas Jordan?

Magic Johnson reveló por qué Jordan le pidió que se retirara de la NBA y los Lakers

“Michael, después de ese juego, me hizo a un lado, no creo que le haya dicho esto a nadie. Se reunió conmigo entre los vestidores y me dijo: ‘Earvin, tienes que recordarlo ahora, no estás con Kareem Abdul-Jabbar, no estás con James Worthy. Todos los muchachos con los que solías jugar, showtime, ya no están en ese equipo de los Lakers. Así que recuerda, tal vez deberías pensar en retirarte’”, reveló Earvin Magic Johnson en el programa Jimmy Kimmel Live (En Vivo).