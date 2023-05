Sin duda alguna, la serie entre Denver Nuggets y Phoenix Suns está más caliente que nunca en la presente edición de los NBA Playoffs. Igualada a dos partidos recientemente, ambos dejaron todo en cancha para intentar llevarse en triunfo.

Sin embargo, el turno de sonreír le llegó a los de Arizona tras superar a los de Colorado 129-124, sobre la duela del Footprint Center, a pesar de una increíble exhibición de Nikola Jokic, la cual no fue suficiente para los suyos.

'El Joker' se marchó de la duela con astronómica producción de 53 unidades, 4 rebotes y 11 asistencias en 39 minutos. Aunque, más allá de su impecable performance, lamentablemente Jokic se hizo viral en ese partido por acciones extradeportivas.

¿Fue empujado o fingió?

En medio de la disputa del balón con aficionados, se generó un grupo de jugadores en una esquina de la cancha, donde se encontraba el propietario de Phoenix Suns, Mat Ishbia, quien terminó directo en su asiento tras empujón propinado por Nikola Jokic.

Rápidamente se viralizó la acción. "El Joker" asegura que un fanático lo tocó primero, luego, parece que Ishbia lo insultó con todo lo que puede generando la reacción del jugador y figura de Nuggets, quien antes de empujarlo parece decir "Pero que cara..."

“Me dijo (Mat Ishbia a Nikola Jokic) que le estaba dando codazos al aficionado, pero el aficionado me puso las manos encima primero. Pensé que se suponía que la liga nos protegería... Pero tal vez me equivoque. Quienquiera que sea, es un fanático. No puede influir en el juego sosteniendo el balón”, sentenció Jokic.