Una nueva leyenda de la NBA fue enfrentada con LeBron James y para definir quién es mejor, Michael Jordan apareció con una opinión contundente. Larry Bird entró en escena y la leyenda de Chicago Bulls no dudó un instante en escoger a su elegido.

Bird jugó por 13 temporadas en el mejor baloncesto del mundo, ganó tres títulos con Boston Celtics, fue dos veces MVP de las Finales y en tres ocasiones ganó este premio en la campaña regular. Larry, miembro del Salón de la Fama de Básquetbol Naismith Memorial desde 1998, es comparado con LeBron, pero Jordan acabó con la discusión.

LeBron James ha ganado cuatro campeonatos hasta el 2022, se convertirá en el máximo anotador en la historia al superar el récord de Kareem Abdul-Jabbar, pero la versatilidad del ‘Rey’ no convenció a Michael Jordan a la hora de ponerlo por encima de Larry Bird.

Jordan no enfrentó a LeBron, mientras que contra Bird sí jugó 28 juegos, ganó en 11 ocasiones y terminó con un promedio por juego de 33.5 puntos. A pesar que a MJ no le gustan las comparaciones entre jugadores de diferentes épocas en la NBA, en esta elección no tuvo dudas.

Michael Jordan explicó por qué LeBron James no es mejor que Larry Bird en la NBA

“Larry fue un debate. Él todavía lo es. La gente me pregunta todo el tiempo quiénes son mis cinco mejores jugadores de todos los tiempos, y cuando empiezo a decir Larry, me interrumpen. Dicen: ‘Tienes que estar bromeando. ¡Él no puede jugar con LeBron James!’ Les digo, ‘Ustedes no lo entienden. Larry es mucho mejor que cualquier alero pequeño que haya jugado el juego y, para ser honesto, todavía no estoy seguro de si es un alero pequeño o un ala-pívot”, sostuvo Michael Jordan en el libro ‘Cuando el juego era nuestro’ de Larry Bird, Earvin ‘Magic’ Johnson y Jackie MacMullan, que fue publicado el primero de enero de 2009.