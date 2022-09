La historia de Dennis Rodman en el mundo de la NBA va más allá de las duelas. ‘El Gusano’ tenía una vida social bastante activa, salía con personajes famosos como Madonna e incluso llegó a tener un romance con la dueña de Los Angeles Lakers. Michael Jordan y Chicago Bulls no fueron exentos de participar en una imperdible historia de este mítico jugador.

Durante la temporada NBA 1997-98, Rodman sintió que necesitaba alejarse de la liga, aunque fuera unos días. A pesar que Jordan advirtió a Phil Jackson que si le daba permiso a Dennis era probable que no volviera, el entrenador de los Bulls accedió y le dio unas mini vacaciones de 48 horas. ¿Qué hizo ‘El Gusano’?

Dennis Rodman viajó a Las Vegas y, como era de esperarse, la pasó mejor de lo que esperaba y pensaba seguir de vacaciones una vez finalizara el permiso que le había dado Chicago Bulls. Entonces, se instaló la versión que de no ser porque Michael Jordan tuvo que ir a sacarlo del cuarto donde estaba, ‘El Gusano’ no volvía para jugar el resto de la temporada, los Playoffs y las Finales NBA 1998.

“Llamaron a la puerta y era Michael Jordan. Me escondí. No quería que me viera así y me metí detrás del sofá con las sábanas encima”, confesó Carmen Electra en la serie documental de MJ, ‘The Last Dance’ (El Último Baile). Ahora, más detalles sobre el épico viaje de Rodman a Las Vegas serán revelados.

¿Jordan lo rescató? La película de Rodman ya tendría protagonista

Según informó la cuenta de Twitter Legion Hoops, la empresa de entretenimiento Lionsgate hará una película sobre Dennis Rodman y el viaje de 48 horas que tuvo a Las Vegas durante la temporada NBA 1997-98. A pesar que todavía no hay fecha de estreno, la última novedad sobre el filme es que el actor Jonathan Majors tiene negociaciones encaminadas para ser el protagonista de una épica historia que involucró a Michael Jordan y Carmen Electra.