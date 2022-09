A la hora de hablar de los más grandes en la NBA, Michael Jordan siempre se ha mostrado con respeto y casi nunca toma partido. Reina la diplomacia. Sin embargo, cuando uno de los dúos más temibles se separó en Los Angeles Lakers, MJ tomó partido.

Cuando parecía que iba a ser muy difícil encontrar un equipo tan dominante como los famosos Chicago Bulls de los 90’s que ganara dos ‘Three-Peat’ (tres títulos consecutivos) en un periodo de ocho años, apareció una versión de los Lakers que dominó la NBA del 2000 al 2002.

Pero como todo lo bueno se acaba, Shaquille O’Neal salió de Los Angeles Lakers al final de la temporada 2003-04 tras ganar tres campeonatos y ser el mismo número de veces MVP de las Finales NBA. Michael Jordan no estuvo de acuerdo con esta situación.

“Nunca me habría deshecho de Shaq. Es tan simple como eso. Tienes tres campeonatos con un grandote y los grandotes son difíciles de encontrar. No solo eso, tienes al gran hombre más dominante en el juego hoy. No lo echas solo porque tienes algunos problemas”, declaró Jordan en una entrevista que le concedió a la revista Cigar Aficionado en 2005.

Jordan reveló la leyenda de Lakers que lo hubiese hecho jugar hasta los 43 años en la NBA

Al ser interrogado sobre si Kobe Bryant tenía la culpa de la salida de Shaquille O’Neal en aquellos Los Angeles Lakers que dominaron la NBA, Michael Jordan hizo un análisis que lo llevó a concluir que hubiese podido jugar hasta los 43 años (edad que tenía cuando dio la entrevista mencionada) si en su equipo tenía un jugador como Shaq.