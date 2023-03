Y cuando escuches un consejo de uno de los más grandes, no dudes en aplicarlo. La historia de Michael Jordan y Scottie Pippen en la NBA llegó a su fin tras el título de Chicago Bulls en la temporada 1997-98. MJ decidió retirarse por segunda vez, mientras que el exalero tomó una decisión de la cual después se arrepintió.

Jordan y Pippen jugaron por 10 temporadas juntos en los Bulls, ganaron seis títulos en un periodo de ocho años y se convertieron en uno de los mejores dúos en la historia de la NBA. El día después son ‘Air’ llegó para Scottie lejos del equipo de Chicago.

Con la no continuidad de Phil Jackson en Chicago Bulls, Michael Jordan decidió retirarse por segunda vez de la NBA y Scottie Pippen alistó sus maletas y emprendió un viaje a Houston para firmar con los Rockets y formar un Big-3 junto a Hakeem Olajuwon y Charles Barkley.

Houston Rockets hizo una buena temporada regular en 1998-99 al terminar en la quinta posición de la Conferencia Oeste con 31 victorias y 19 derrotas, pero en los Playoffs el proyecto de Pippen, Olajuwon y Barkley fracaso al perder en primera ronda por 1 – 3 contra Los Angeles Lakers. Jordan se lo había advertido a Scottie.

Scottie Pippen solo duró una temporada junto a Hakeem Olajuwon y Charles Barkley en Houston Rockets, luego cambió de equipo y llegó a Portland Trail Blazers por cuatro años para terminar retirándose en Chicaco Bulls tras la campaña 2003-04. ¿De qué se arrepiente en la NBA? De lo que le advirtió Michael Jordan: irse a jugar con Barkley.

“Probablemente debería haber escuchado a Michael (Jordan) hace un año cuando dijo que Charles nunca ganaría un campeonato porque no muestra ninguna dedicación. Es un tipo muy egoísta. No muestra el deseo de querer ganar. Esa es la razón por la que quiero alejarme de jugar con él, porque simplemente no muestra la dedicación”, confesó Scottie Pippen en 1999 según un video publicado por la canal de YouTube Sports (Deportes) Pillar.