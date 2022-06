Tras su descollante actuación en el Juego 4 de las Finales 2022, el ex jugador aseguró en diálogo con NBC Sports que no sabe en qué lugar poner al Chef dentro de la historia de la NBA.

No caben dudas de que lo hecho por Stephen Curry en el Juego 4 de las Finales en la National Basketball Association (NBA) fue histórico, y es que ayudó a Golden State Warriors para igualar a Boston Celtics; pero aún así, hay gente que no lo ve así, como el ex jugador Tracy McGrady.

Gracias a su doble-doble con 43 puntos y 10 rebotes, con un acierto del 53.8 por ciento, se convirtió en el tercer jugador con más de 34 años que logra estos números, igualando a leyendas como Michael Jordan y LeBron James; además de ser el tercer base que lo consigue, tras Jerry West y Magic Johnson.

Sin embargo, en diálogo con NBC Sports Washington, McGrady entró en el debate sobre si Curry debe ser catalogado como uno de los mejores en la historia de la NBA, explicando que no se puede comparar lo conseguido a nivel individual y en conjunto con los Warriors.

El "elogio" de Tracy McGrady a Stephen Curry



"Es una pregunta difícil. Porque tiene su carrera individualmente y con lo que ha logrado con su equipo es difícil. Porque tienes que pensar, ganó un campeonato, cierto, contra LeBron James que no tenía a Kyrie Irving ni a Kevin Love. No ganó el MVP (de las Finales), ¿verdad? Luego pierde una ventaja de 3-1 ante LeBron. Viene Kevin Durant y gana dos campeonatos, así que eso le da a Steph tres campeonatos, pero K.D. gana los dos MVP, ¿verdad?", indicó el ex jugador.

En ese sentido, McGrady agregó que "sabemos que Steph es como el Dios de los 3 puntos. Pero cuando se trata de ponerlo con Michael Jordan y estos muchachos que ganaron ese nivel de campeonatos; Kobe Bryant y Magic Johnson, no sé dónde clasificarlo. Sé que está bastante alto. Pero creo esos muchachos están en una clase diferente a la de Steph Curry".