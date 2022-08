El ex jugador Tracy McGrady admitió en el podcast Knuckleheads que estuvo muy cerca de llegar al icónico equipo en su año de novato, en una operación que pudo haber cambiado la historia.

La historia dirá que Michael Jordan, uno de los jugadores más grandes en la historia de la National Basketball Association (NBA), ganó seis campeonatos con Chicago Bulls entre 1991 y 1998; lo que nadie sabía, hasta ahora, es que aquello pudo haber cambiado en 1997.

¿Qué pasó? Quien cuenta la historia es Tracy McGrady, ex jugador de Toronto Raptors y Orlando Magic, entre otros, que en conversación con el podcast Knuckleheads reconoció que ese año, donde fue elegido en el noveno puesto del Draft, estuvo cerca de haber causado el retiro de Su Majestad.

El tema es así. El otrora escolta estaba siendo seguido muy de cerca por Jerry Krause, histórico gerente general de Bulls, que estaba dispuesto a negociar con quien le escogiera, para traerlo a jugar con Jordan, aunque para ello debía desprenderse nada menos que de Scottie Pippen.

Jordan pudo haberse retirado en 1997: ¿Qué ocurrió?



"Miami (Heat) me quería y Chicago realmente me quería mucho en su equipo; de hecho, casi fui traspasado por Scottie en el Draft. Es más, la noche anterior Jerry Krause me llamó a las 12 de la noche y nos reunimos en un lugar secreto para hacer los testeos físicos", reconoció McGrady.

A juicio de T-Mac, estaba todo listo para llegar a los Bulls; sin embargo, "Michael Jordan llamó y dijo algo así como ‘si traspasan a Scottie yo me retiro’, así que paró todo bastante rápido", terminando siendo elegido en el noveno lugar por los Raptors.