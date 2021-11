Nikola Jokic se metió de lleno entre los mejores jugadores actuales de la NBA tras conseguir el MVP de temporada regular en 2020-21 luego de un año en el que sorprendió a todos con su rendimiento con Denver Nuggets. Sin embargo, esta campaña puede que incluso haya ¿Mejorado?

Así es. El pívot seleccionado en la segunda ronda del Draft de 2014 no para de mejorar y elevar su nivel. El equipo que cuenta con el argentino Facundo Campazzo en sus filas se encuentra tercero en la Conferencia Oeste con un récord de 9 juegos ganados y 4 perdidos.

El serbio, por su parte, los lidera en todo sentido, y sus estadísticas no decepcionan. Jugó en 12 partidos y en ellos promedia 25.3 puntos, 13.7 rebotes y 6.3 asistencias. En relación con su campaña MVP, lleva menos puntos y asistencias, pero más rebotes, robos y tapones. Y es su defensa la que puede ser el gran diferencial entre ambas producciones.

El PER de Nikola Jokic en NBA 2021-22, más alto que LeBron James y Michael Jordan

La estadística PER (Player Efficiency Rating) es una forma de calcular la eficiencia del jugador, y es bastante confiable, ya que la más alta de una carrera es de Michael Jordan con 27.91, mientras que segundo está LeBron James con 27.36. Sin embargo, a la hora de ver el PER de una temporada, The Joker está rompiendo el récord.

En el 2021-22, Jokic tiene un PER de 35.06 y si llega a terminar con ese número, sería el más alto de la historia, superando a Giannis Antetokounmpo en 2019-20 que tuvo 31.86. La diferencia entre el #1 y el #2 es la misma que entre el #2 y el #58 de la lista. Abismal.