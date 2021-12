La carrera de la leyenda Michael Jordan en la National Basketball Association (NBA) cambió para siempre en 1993, cuando el 23 de julio fue encontrado muerto en un pantano en Bennettsville, Carolina del Norte, su padre James Jordan, un mes después de haber conseguido el tricampeonato con Chicago Bulls.

La trágica partida de su progenitor fue el motivo principal más conocido por el cual Su Majestad decidió dejar el baloncesto para dedicarse al béisbol, buscando cumplir el sueño que tenía antes que se convirtiera en el más grande de su deporte; una situación que hasta el día de hoy tiene secuelas.

Esto, porque uno de los asesinos del padre de Jordan, Larry M. Demery, iba a ser puesto en libertad condicional, en agosto de 2024, bajo un acuerdo de reinserción escolar y vocacional en la sociedad, según informó la Comisión de Libertad Condicional y Supervisión de Carolina del Norte.

Michael Jordan recibe tranquilizadora noticia desde la Justicia



Sin embargo, durante la presente jornada, el Departamento Estatal de Justicia informó que se ha anulado el beneficio carcelario sine die (sin plazo o fecha determinados) al hombre de 46 años, quien fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato en primer grado, robo armado y conspiración contra Jordan padre.

Cabe señalar que Demery no actuó solo para atacar al progenitor de Jordan, ya que también fue condenado Daniel A. Green, quien fue señalado por el primero como quien apretó el gatillo de la pistola para matar al hombre; mientras que del lado de la ex estrella NBA, informaron que no se van a referir al tema.