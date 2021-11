Luego de 16 partidos en la temporada NBA 2021-22, solo un equipo logró anotar al menos 100 puntos en todos los partidos. No fue ni Los Angeles Lakers, ni Brooklyn Nets.

Cuando el balón empieza a rodar en las duelas de la NBA todo puede cambiar. Al inicio de la temporada 2021-22, Los Angeles Lakers y Brooklyn Nets partían como los favoritos a ganar el título 2022 según los expertos y las casas de apuestas, pero ninguno de estos dos equipos ha anotado al menos 100 puntos en los juegos que van de la presente campaña.

La ofensiva de Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving en los Nets no ha debutado en la NBA 2021-22 porque el base fue apartado del equipo al no querer vacunarse contra el coronavirus. Una de las principales razones para que la franquicia de Brooklyn no sea ese equipo que anotó al menos 100 puntos en todos los juegos.

En el caso de los Lakers, LeBron James se perdió 10 juegos por lesión y la ofensiva de del equipo de Los Angeles no encontró esas soluciones en Anthony Davis y Russell Westbrook para ser la única franquicia que anotó 100 puntos o más en todos los partidos que disputó en la NBA 2021-22.

¿Y entonces cuál equipo tiene esta marca? Nadie más y nadie menos que Golden State Warriors. Co 14 victorias y tan solo 2 derrotas, el equipo liderado por Stephen Curry es el único en la NBA que anotó al menos 100 puntos en todos los juegos que disputó hasta el duelo contra Toronto Raptors del domingo 21 de noviembre a las 20:30 ET. ¡Están encendidos!

Las puntuaciones de Golden State Warriors en la NBA 2021-22