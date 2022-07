Han pasado prácticamente tres semanas desde que Golden State Warriors se coronó campeón en la National Basketball Association (NBA), y para preocupación de sus aficionados, todavía no existen novedades respecto de dos jugadores claves en la obtención del título, como Andrew Wiggins y Jordan Poole.

Mientras el alero canadiense ha entrado en su último año de contrato con la franquicia de San Francisco, con un salario de $33.6 millones de dólares; el escolta está en su cuarta temporada de su vínculo novato, con sueldo de $3.9 millones, con una opción calificada de $11.7 millones para una quinta campaña.

Ante la masiva salida de jugadores durante la Agencia Libre 2022, y en busca de defender el título NBA, los Warriors se enfrentan a la disyuntiva de si renovar, o no, los contratos de Wiggins y Poole, algo para lo cual se tomará su tiempo, según el dueño del equipo Joe Lacob.

Warriors no se apurará por contratos de Wiggins y Poole



En conversación con el periodista Tim Kawakami, del The Athletic, el empresario no quiso comprometerse y le dejó la responsabilidad de aquello a su gerente general Bob Myers, advirtiendo que "tenemos tiempo para hacer esas cosas. No hay prisa en todo eso".

"Estoy seguro de que habrá algunas discusiones este verano. Pero tenemos hasta fines de octubre con Jordan Poole antes de que entre en el estado de agencia libre restringida; nos encantaría retenerlos. Pero esto se convierte en el problema en el futuro cuando tienes un equipo como el nuestro, cuando tienes tres muchachos que han estado con nosotros durante mucho tiempo, ganan mucho dinero, tienen un salario enorme, Steph, Klay y Draymond", aseguró el dueño de Warriors.