Ya no es novedad que durante su paso por Brooklyn Nets, el base Kyrie Irving ha protagonizado una serie de polémicas, que han hecho ruido en la National Basketball Association (NBA), y la más reciente podría traerle consecuencias.

Es que no solamente su declarada postura terraplanista que ha manifestado en redes sociales, sino su rechazo a vacunarse contra el Coronavirus, que según reconoció, le hizo perder más de $187 millones de dólares.

Pero la última polémica de Kyrie sobrepasa los límites, y es que en su cuenta de Twitter, Irving publicitó un enlace de Amazon a la película "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America", la cual incluye variadas afirmaciones en contra de los judíos, lo que generó el enojo dentro de los Nets.

La nueva polémica entre Nets y Kyrie



Fue el mismísimo propietario de la franquicia, Joe Tsai, quien se manifestó al respecto y expresó que "estoy decepcionado de ver que Kyrie parece apoyar una película basada en un libro lleno de desinformación antisemita".

Ante el revuelo que generó no sólo en los Nets, también en la NBA, Kyrie explicó su postura en Twitter, donde afirmó que "soy OMNISTA y no quise faltarle el respeto a las creencias religiosas de nadie. La etiqueta de 'antisemita' que me están imponiendo no está justificada y no refleja la realidad o la verdad en la que vivo todos los días. Abrazo y quiero aprender de todos los caminos de la vida y religiones".