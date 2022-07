Zion Williamson y la 'curiosa' cláusula de su nuevo contrato con New Orleans Pelicans

A principios del mes de julio, Zion Williamson firmó, luego de no haber participado de la pasada temporada de la National Basketball Association (NBA) por lesión, una extensión de contrato con New Orleans Pelicans, el cual tendrá una serie de curiosas cláusulas.

El ala-pivot puso la rúbrica por las próximas cinco campañas, con un salario de $193 millones de dólares, cifra que podría aumentar hasta los $231 millones en caso de conseguir alguno de los siguientes reconocimientos: Jugador Más Valioso, Jugador Defensivo del Año y/o ser parte de uno de los tres equipo All-NBA durante este tiempo.

Actualmente, el contrato de Williamson con Pelicans ocupa el 25 por ciento del espacio salarial para NBA 2022-23; sin embargo, existe la posibilidad de que el jugador no reciba esta suma de dinero, si es que no cumple con un particular requisito, que está puesto en su contrato.

La "curiosa" cláusula en contrato de Zion con Pelicans



El periodista Christian Clark, del portal NOLA.com, reveló que, según le comentaron fuentes dentro de la competición, el jugador será evaluado constantemente sobre su peso en el transcurso del vínculo, el cual se tomará de la medición de su peso en libras sumado al porcentaje de grasa, el cual no deberá pasar de 295, de lo contrato no recibirá todo su sueldo.

Cabe recordar que en sus tres temporadas NBA, Williamson, número 1 del Draft 2019, apenas ha podido disputar 85 partidos, donde ha promediado por partido 25.7 puntos, siete rebotes, 3.2 asistencias, 0.6 bloqueos y una efectividad en tiros de campo del 60.4 por ciento.