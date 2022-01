Ni cuando ganan hay paz. En el mundo de Los Angeles Lakers hasta el más mínimo detalle tiene gran repercusión. Claro, sí son el equipo más ganador junto a Boston Celtis, así que si tu estrella, LeBron James, discute con uno de los entrenadores del equipo en pleno juego de la NBA 2021-22 era más que obvio que iba a ser noticia.

En la victoria de los Lakers sobre Minnesota Timberwolves del domingo 2 de enero, se viralizó el video de la discusión que tuvo LeBron con el entrenador más querido en el equipo de Los Angeles al término del segundo cuarto. ¿Se rompe el vestuario?

Jugadores como el mismo LeBron y Talen Horton-Tucker han subido de manera constante videos que muestran el trabajo personalizado que realizan con el entrenador asistente de Los Angeles Lakers Phil Handy. Le tienen un cariño especial, pero…

Aunque no se conoció con certeza el motivo por el cual discutieron dos de las personas más importantes de los Lakers, un funcionario del equipo de Los Angeles le dio a conocer al portal BallySports qué originó la discusión entre LeBron James y el coach (entrenador) Handy.

Revelan qué originó la discusión entre LeBron James y Phil Handy en los Lakers

“La gente no comprende la naturaleza de un jugador altamente competitivo y un entrenador altamente competitivo. Si no lo entiendes, cállate”, afirmó el funcionario de Los Angeles Lakers. Así que calma, no se rompe el vestuario de LeBron James y compañía porque no hay nada mejor que tener la competitividad como un estandarte de juego.