El gran ausente en la derrota de Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks fue Klay Thompson. ¿Se volvió a lesionar? Bolavip te lo cuenta.

¿Se volvió a lesionar? La razón por la cual Klay Thompson no jugó en la derrota de Warriors

La irregularidad ha llegado a Golden State Warriors. Luego del descanso por elJuego de Estrellas NBA 2022, el equipo liderado por Stephen Curry pasó de una contundente victoria contra Portland Trail Blazers a una estrepitosa derrota con Dallas Mavericks. Klay Thompson no pudo ayudar a sus compañeros.

Los hinchas de Warriors pensaron que la victoria estaba garantizada y hasta se animaron hacer un par de cosas mientras que el juego contra Mavericks terminaba, pero aparecieron Luka Doncic y compañía y remontaron una diferencia de 21 puntos.

¡Dura derrota para Golden State Warriors! Cuando Klay Thompson está en cancha siempre algo bueno puede pasar, pero, luego de estar en estado cuestionable para jugar contra Dallas Mavericks, se confirmó la razón por la cual no jugó en la derrota de los Dubs.

Cada vez que Thompson se ausenta de un juego en la temporada NBA 2021-22 es motivo para investigar si se trata de una recaía tras perderse dos campañas consecutivas al romperse los ligamentos de la rodilla izquierda y el tendón de Aquiles derecho. En esta ocasión, no tiene nada que ver con las lesiones anteriores de Klay. ¡Stephen Curry respira de alivio!

Según informó Anthony Slater, del portal The Athletic, Klay Thompson no jugó en la derrota de Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks porque se ha sentido enfermo en los últimos días, pero el equipo espera que viaje para los cuatro juegos que tendrán como visitantes contra: Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers y Denver Nuggets.