J.J. Redick se hizo muy respetado en la NBA gracias a su Podcast. Y declaró al mejor jugador de los Playoffs, que no es ni Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo o Jayson Tatum.

Con ya más de una semana pasada del comienzo de los Playoffs de la NBA, muchas de las series de primera ronda se empiezan a definir, y equipos como Golden State Warriors, Milwaukee Bucks o Miami Heat, saborean la llegada a las semifinales de Conferencia.

Pero, hasta el momento, solamente un equipo ha ganado sin victorias de su rival. La barrida corresponde a Boston Celtics, que venció a Brooklyn Nets y fue el primero en llegar a dicha instancia. Aunque para JJ Redick, la figura de Boston, Jayson Tatum, no es el mejor jugador de la postemporada.

El ex jugador de la NBA, que se destacó por ser un especialista en lanzar de triple, tiene ahora un Podcast donde habla de baloncesto y trae invitados destacados. Gracias a eso, se ganó un lugar como panelista ocasional en ESPN, y allí dejó su opinión sobre el mejor jugador de los Playoffs.

Y en ese canal, Redick dijo que para él, el mejor jugador es Jimmy Butler del Heat. Miami venció a Atlanta Hawks por 4 a 1 en la primera ronda, pero Butler no participó en el quinto juego. De todas maneras, promedia 30.5 puntos, 7.8 rebotes y 5.3 asistencias en los cuatro encuentros que disputó.

JJ Redick sobre Butler

"No sé quién necesita escuchar esto, por cierto porque no está en el calendario. No está en el programa de hoy, pero Jimmy Butler ha sido el mejor jugador de estos Playoffs... Ha sido ampliamente el mejor jugador de estos Playoffs", exclamó J.J.