Cuando todo parecía escrito para que Golden State Warriors barriera la serie de primera ronda de Playoffs NBA 2022 contra Denver Nuggets luego de tres partidos sensacionales, llegó una derrota que le puso suspenso a la clasificación de Stephen Curry y compañía.

Los Warriors decidieron llevar de a poco a Curry luego de un esguince en el tobillo izquierdo que lo hizo no jugar desde el 16 de marzo hasta el Juego 1 de Playoffs contra Nuggets. Por ese motivo, Stephen salió desde la banca en los primeros tres juegos de la serie.

No obstante, con tan solo 23 minutos de juego en el segundo partido de Golden State Warriors vs. Denver Nuggets llegó un increíble récord para Stephen Curry que ni Michael Jordan, ni LeBron James consiguieron en la historia de los Playoffs de la NBA.

Con la serie 3-1 a favor de los Warriors, el miércoles 27 de abril de 2022 a las 22:00 ET (23:00 ARG) se disputará el Juego 5 y en Golden State ya recibieron una noticia que pone a temblar a todo Denver Nuggets de Nikola Jokic y compañía.

Steve Kerr confirmó si se acabó la restricción de minutos de Curry en Warriors vs. Nuggets

Según informó Anthony Slater, del portal The Athletic, Steve Kerr confirmó que Stephen Curry no tendrá más restricción de minutos para el Juego 5 Golden State Warriors vs. Denver Nuggets. Sin embargo, el entrenador de los Dubs no aseguró que ‘El Chef’ vaya a iniciar como titular.