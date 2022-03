En una confesión que muy pocos esperaban, Michael Jordan no se eligió, ni escogió a LeBron James como el jugador que cambió la NBA. ¡Se quedó con una leyenda de Los Angeles Lakers!

Michael Jordan se ha caracterizado por ser diplomático a la hora de responder preguntas como quién es el mejor jugador de la historia o si se considera el GOAT. En esta misma línea, MJ reveló al jugador que cambió la forma de jugar en la NBA. ¡No se eligió y tampoco escogió a LeBron James!

‘The Last Dance’ (El Último Baile) marcó un hito en la historia de las series documentales sobre deportistas y con el objetivo de seguir el ejemplo de Michael Jordan, Earvin Magic Johnson estrenó ‘They Call Me Magic’ (Ellos me llaman magia) para conocer mucho más sobre la leyenda de Los Angeles Lakers.

En el primer capítulo de la serie de Magic Johnson, el invitado de lujo fue Michael Jordan. La leyenda viviente de Chicago Bulls ha demostrado en más de una ocasión su admiración por el cinco veces campeón de la NBA. Incluso se animó a retarlo a un uno contra uno en el Juego de Estrellas 2022.

‘They Call Me Magic’ (Ellos me llaman magia) ya se estrenó en el Festival de Cine Sur por suroeste y a partir del 22 abril se podrá ver por Apple TV+. La historia de la leyenda de los Lakers dio un abrebocas que cautivo al mundo de la NBA: Michael Jordan apareció en la pantalla chica con una imperdible revelación.

Ni LeBron, ni el mismo MJ: Michael Jordan reveló el jugador que cambió la NBA

“Todo el mundo quiere darle crédito a Michael Jordan por cambiar la NBA, pero cuando llegó Magic Johnson, ahí fue donde cambió el juego”, afirmó MJ en la serie documental de Earvin Magic Johnson según el portal Variety's Selome Hailu.