“Una loba como yo no está para tipos como tú” … La frase de moda llegó hasta el mundo de la NBA y no podía ser con nadie más y nadie menos que Michael Jordan. MJ no se salvó de ser parte de la tendencia de memes que generó la canción de Shakira y Bizarrap contra el exjugador de fútbol Gerard Piqué.

Bueno, en esta ocasión no le fue tan mal a Jordan. Luego de ganar seis campeonatos con los famosos Chicago Bulls de los 90’s y de hacer la NBA un símbolo mundial, MJ se convirtió en la imagen de uno de los memes más populares.

Michael Jordan fue inducido al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2009 y durante su discurso empezó a llorar. Las redes sociales no lo perdonaron y aquella imagen se volvió uno de los memes más populares del mundo. Ahora, volvió a surgir otra imagen de MJ en relación a la canción de Shakira y Bizarrap contra Gerard Piqué.

“Tendré que mirar otro meme de llanto para el próximo... Le dije a mi esposa que no iba a hacer esto porque no quería ver eso durante los próximos tres o cuatro años”, afirmó Jordan durante el funeral de Kobe Bryant en el 2020. ¡Y le volvió a pasar!

Ni Jordan se salvó: El mejor meme con MJ por la canción de Shakira contra Piqué

Una de las frases que más repercusiones dejó la sesión 53 de Bizarrap con Shakira le apuntó a Gerard Pique con el modelo de carro Twingo: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”. Michael Jordan apareció en 3, 2, 1...

