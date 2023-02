A pesar de haber ganado casi todo en la NBA, LeBron James confesó lo único que aún no logra en la NBA. ¡No era el récord de Kareem Abdul-Jabbar!

LeBron James tiene una cita con la historia de la NBA que dejará su nombre escrito en letras doradas como el máximo anotador de todos los tiempos y, a pesar que se planteó muchos objetivos en su carrera, lo único que no ha podido conseguir en la liga no era la marca de Kareem Abdul-Jabbar. ¡‘El Rey’ lo confesó!

La leyenda de Los Angeles Lakers necesitó de 20 temporadas, 1.560 juegos, un promedió por juego de 24.6 puntos, 15.837 tiros de campo anotados, un solo triple, 15.836 dobles y 6.712 tiros libres para llegar a las 38.387 unidades que lo tenían como el máximo anotador de la historia. LeBron nunca pensó en ir por estos números, pero...

Luego de un ida y vuelta que parecía no tener retorno en la relación rota que confesó el mismísimo LeBron James, Kareem Abdul- Jabbar afirmó el 31 de enero de 2023 sobre el récord de ser el máximo anotador en la historia de la NBA que “estoy emocionado y aliviado de pasársela al próximo destinatario digno. LeBron se la ganó y espero que la lleve incluso más tiempo que yo”.

A lo largo de las 20 temporadas que lleva en la NBA, LeBron lo ha ganado casi todo: cuatro campeonatos, el mismo número de premios MVP tanto en temporada regular como en Finales, fue líder de anotaciones y asistencias de la liga en 2008 y 2020, respectivamente. Sin embargo, en una entrevista con Michael Wilbon, de ESPN, James confesó lo único que aún no consiguió en la liga. ¡No era el récord de Kareem Abdul-Jabbar!

“Todavía alucinante para mí mismo, ya sabes. Porque me he fijado en mis metas a lo largo de toda mi carrera, quería: ser el novato del año, sabes, quería ser un MVP en esta liga, quiero ganar campeonatos, ser un All-Star. Quiero liderar la liga en asistencias y ser parte del equipo defensivo, ser el jugador defensivo del año. Nunca dije que quería liderar la liga en anotaciones o, por supuesto, nunca dije que quería ser el líder de todos los tiempos en anotaciones. Nunca he sido como un sueño mío de sentarme aquí y estar a punto de que suceda. Esto es bastante loco”, le dijo LeBron James a ESPN.