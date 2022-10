LeBron James está cerca de superar a Kareem Abdul-Jabbar es una histórica estadística, pero parece que los ídolos de Los Angeles Lakers no tienen una relación cercana.

Con poco tiempo para que arranque la nueva temporada de la National Basketball Association (NBA), una de las proyecciones más esperadas es que LeBron James finalmente pase a Kareem Abdul-Jabbar y se convierta en el máximo anotador de la historia de la liga.

La superestrella de Los Angeles Lakers ya ha hablado de las ganas y el entusiasmo que tiene de lograrlo. Abdul-Jabbar llegó hasta los 38.387 puntos en la NBA, mientras que por ahora James está en 37.062. Con promediar entre 20 y 30 puntos por juego y disputar la gran mayoría de partidos, lo logrará fácilmente esta campaña.

Algo que suele pasar con LeBron es su gratitud y admiración por las figuras del pasado en la NBA. Sin embargo, ese no parece ser el caso con Kareem. De todas formas, el ex-pívot también ha sido crítico del Rey en los últimos tiempos.

La ocasión más reciente y famosa ocurrió tras un festejo un tanto particular de LeBron, donde baila luego de una canasta y KAJ explica que no había necesidad de hacer ese "estúpido e infantil baile" y que los "GOATs no bailan"...

LeBron James sobre Kareem Abdul-Jabbar

Cuando le preguntaron a Bron sobre el posible récord y si tenía relación con Kareem, el jugador de 37 años fue contundente con su respuesta. "No. Sin pensamientos y sin relación", dijo James a los reporteros luego del primer juego de pretemporada de los Lakers.