La discusión sobre el mejor jugador de la historia del baloncesto parece no tener final en la National Basketball Association (NBA). Sin embargo, LeBron James le dio un giro inesperado a la situación al ponerse por encima de Michael Jordan.

El jugador de Los Angeles Lakers está en la antesala de convertirse en el máximo anotador de la historia de la liga, superando a Kareem Abdul-Jabbar. Este sería uno de tantos logros que El Rey tendría y el ex Chicago Bulls no.

Pero, de la misma manera, se puede decir que Jordan tiene, por ejemplo, seis campeonatos ganados en seis Finales de la NBA jugadas, algo que nadie ha podido hacer. Así, se podrían estar horas, pero el récord de anotación sería un diferencial enorme para James.

En una entrevista exclusiva con el Southern California News Group, le preguntaron exactamente sobre este debate. “Dejaré que los demás decidan dónde me coloca (el récord de anotación). No me corresponde a mí decir ahora: ’Ok, soy esto o lo otro…’”, comentó.

LeBron James se coloca por encima de Michael Jordan

Luego de una pausa, mordió el anzuelo. “Lo que aporto como jugador de baloncesto… siento que soy el mejor jugador de baloncesto que ha existido. Eso es solo mi confianza, eso es solo lo que aporto, lo que poseo. Pero en cuanto a si el récord de anotación me lleva a otro nivel, no lo sé”, confesó.