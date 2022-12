No incluyó a Jordan: Juan Toscano-Anderson puso a Kobe Bryant por encima de LeBron James

Juan Toscano-Anderson logró uno de sus sueños al debutar en la NBA. Luego, logró otro cuando firmó este verano para jugar la temporada 2022-23 con Los Angeles Lakers. Admitió que es la franquicia en la que siempre quiso competir, y lo demostró al poner a Kobe Bryant y LeBron James en su top-5 histórico.

El jugador que representa a la Selección de México en el baloncesto internacional de la FIBA fue campeón de la NBA con Golden State Warriors en las últimas Finales. Ahora reside en los Lakers, donde tiene la oportunidad de jugar con LeBron, a quien ha halagado varias veces.

Sin embargo, parece que a la hora de ponerlo en una posición entre los mejores de la historia, no es el primero. La gran sorpresa en el Top-5 que dio no es esa. Es que decidió no incluir a Michael Jordan. De todas formas, tuvo sus razones para hacer esto.

El top-5 de Juan Toscano-Anderson

En su participación en un programa del portal Uninterrupted, JTA eligió a los mejores jugadores de la historia. Sin embargo, no incluyó a Michael Jordan porque no pone entre sus cinco mejores a jugadores a los que nunca ha visto jugar. “Pero Mike (Jordan) es el dios. Él es quien es. Todos lo sabemos”, dijo.

Y en su top, se nota el fanatismo por los Lakers, con tres que vistieron esa camiseta. “Así que para mí, Kob es el n.º 1, Bron el n.º 2, Steph (Stephen Curry) el n.º 3, Shaq (Shaquille O’Neal) el 4 y probablemente Timmy (Tim Duncan) el n.º 5”, expresó.