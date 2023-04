De un momento a otro, las derrotas no pararon de llegar, salieron de las posiciones de clasificación directa a los Playoffs de la NBA 2023 y están en peligro de quedarse fuera de la Postemporada. Dallas Mavericks no levanta cabeza y Luka Doncic no se guardó nada a la hora de hacer una confesión sobre un excompañero de los Mavs. Esto no le gustaría a Kyrie Irving.

¿Cómo? A pesar de que Doncic e Irving han hablado bien uno de lo otro desde que Kyrie juega en los Mavericks, los números no mienten. Así Dallas gane los partidos que le quedan en la temporada NBA 2022-23, el equipo terminará con marca perdedora cada vez que Luka y Kyrie estuvieron juntos en cancha.

Según informó Chris Haynes, periodista del portal Bleacher Report, la intención de Dallas Mavericks es volver a firmar a Kyrie Irving para que continúe con el equipo, pero, al parecer, el base estrella tendría otra cosa en mente e iría a la agencia libre para definir su futuro lejos de Luka Doncic. Si esto pasa, ‘El Niño Maravilla’ extrañará aún más al protagonista de esta historia.

Antes de la temporada 2021-22, Jalen Brunson era elegible para una extensión de contrato por cuatro años y $55.5 millones de dólares, pero Dallas Mavericks no se la ofreció, y tras una temporada en la que promedió por juego 16.3 puntos, el excompañero de Doncic decidió irse de Dallas y firmar con New York Knicks por cuatro años y US$104 millones.

No le gustaría a Irving: La confesión de Doncic sobre un excompañero de Mavericks

Mientras que New York Knicks ya clasificó a los NBA Playoffs 2023 de la mano de un Jalen Brunson que promedia por juego 24 puntos y 6.2 asistencias, Dallas Mavericks podría quedar eliminado de la Postemporada tras la prueba del dúo Kyrie Irving y Luka Doncic. Así que, para ponerle más picante al díficil momento de los Mavs, ‘El Niño Maravilla’ no dudó en responder si extrañan a Brunson. Aquel jugador que Irving está intentando reemplazar.