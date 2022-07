No son los Lakers: Draymond Green reveló el único equipo que puede ser un problema para los Warriors

Está claro que el equipo a vencer en la NBA de hoy son los Golden State Warriors. Volvieron a demostrar que son una dinastía al ganar las Finales del 2022 y así conseguir su cuarto anillo en ocho temporadas. Draymond Green, al menos, cree que son casi invencibles.

El compañero de Stephen Curry salió a hablar luego de ser campeón, y no se guardó absolutamente nada. Entre tantas cosas, afirmó que ganarán 3 de los próximos cuatro campeonatos. Además, nombró tres equipos como amenazas para Golden State.

Mientras que nombró a Dallas Mavericks y Memphis Grizzlies como equipos que son una amenaza, con sus jóvenes estrellas muy talentosas en Luka Doncic y Ja Morant respectivamente, solo una franquicia representa un verdadero problema, y no son Los Angeles Lakers.

El problema de Golden State Warriors

Durante su aparición en el podcast ‘The Old Man & The Three', del exjugador JJ Redick, Draymond explicó por qué piensa que el gran equipo que podría vencer a los Warriors son Los Angeles Clippers. La franquicia tiene, en los papeles, uno de los mejores planteles en la NBA.

"Ty Lue es posiblemente uno de los mejores entrenadores en la NBA, tal vez el mejor. Y también tienen grandes jugadores. Kawhi Leonard, Paul George, los jugadores que los están rodeando; Robert Covington y Norman Powell. Ya tenían a Marcus Morris y a Reggie Jackson. Son una verdadera amenaza y un problema", explicó Green.