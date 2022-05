Finalmente lo lograron. Tras una dura etapa pequeña de reconstrucción, Golden State Warriors vuelve a estar en las Finales de la NBA al haber superado a Dallas Mavericks de Luka Doncic en las Finales de la Conferencia Oeste de los Playoffs 2022.

Así las cosas, Golden State eleva su dominación por sobre el resto de la liga en los últimos ocho años, con seis participaciones en la serie decisiva. Sin embargo, en 2020 y 2021, la franquicia pasó por una etapa extraña con cambios y lesiones que los llevó a lo que son hoy en día.

En 2019, Toronto Raptors los venció en las Finales, y la ida de Kevin Durant, más la lesión de Klay Thompson, obligó al equipo a buscar ayuda externa para Stephen Curry y Draymond Green. Ahí fue cuando se hicieron con Andrew Wiggins, un jugador sumamente criticado, que hizo que algunos periodista lo vieran como una pésima adquisición.

Curry volvió a las Finales de la NBA

El periodista Nick Wright, de Fox Sports, estaba indignado con la firma. "Wiggins es un mal jugador de baloncesto. Le deben $95 millones de dólares en los próximos tres años. Es inexplicable que los Warriors hicieran esto...", comenzó diciendo Wright, que luego dejó su controversial y errónea opinión.

"Se acabó para ellos ahora. No volveremos a ver a Steph en otras Finales de la NBA. Nunca. No tienen camino hacia adelante. Draymond tiene 30 (años). Klay tiene 30. Steph está por cumplir 32. No tienen forma de mejorar ahora", expresó el reportero, que ahora es burlado en las redes sociales.