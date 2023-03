Entérate el motivo por el que Andrew Wiggins no podrá jugar hoy en Golden State Warriors ante Dallas Mavericks por la NBA.

¿Por qué no juega Andrew Wiggins hoy en Golden State Warriors vs Dallas Mavericks por la NBA?

Golden State Warriors tendrá un duro partido cuando se enfrente a Dallas Mavericks por la NBA, HOY, miércoles 22 de marzo, en el American Airlines Center. Para este duelo importante, Andrew Wiggins no podrá jugar para el conjunto de la "Bahía".

El escolta es un jugador importante de la plantilla de los Warriors, y no contar con él es una baja sensible para el equipo. Tanto en ataque como en defensa, Stever Kerr lo valora mucho pero hoy no podrá contar con él.

Andrew Wiggins no juega hoy en Golden State Warriors ante Dallas Mavericks por un problema personal. El canadiense se encuentra resolviendo un asunto familiar, y tiene el permiso de la franquicia para ausentarse.