Andrew Wiggins no podrá jugar hoy en Golden State Warriors ante New Orleans Pelicans, en un partido clave en la fase final de la temporada regular.

¿Por qué no juega Andrew Wiggins hoy en Golden State Warriors vs New Orleans Pelicans por la NBA?

Golden State Warriors enfrentará a New Orleans Pelicans HOY, martes 28 de marzo en el Chase Center en un duelo clave para ocupar los puestos directos a Playoffs de la Conferencia Oeste, sin embargo, para este partido los locales no contarán con Andrew Wiggins. El canadiense fue una pieza importante de la ofensiva de los Warriors durante gran tramo de la temporada, sin embargo, no ve acción desde el 13 de febrero.

¿Por qué no juega Andrew Wiggins hoy en Golden State Warriors vs New Orleans Pelicans?

Andrew Wiggins no juega hoy en Golden State Warriors ante New Orleans Pelicans por asuntos personales. Tanto el jugador cómo la franquicia se privaron de dar más detalles sobre la situación, pero dejaron en claro que es algo más importante que el básquet y que le dan todo el apoyo al canadiense para que pueda resolverlo y volver a las canchas lo antes posible, aunque no creen que se de durante esta temporada.