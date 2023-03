Golden State Warriors tendrá un dificil encuentro ante Atlanta Hawks por la NBA ya que no podrán contar con algunas de sus figuras, entre ellos, Andrew Wiggins.

¿Por qué no juega Andrew Wiggins hoy en Golden State Warriors vs Atlanta Hawks por la NBA?

Golden State Warriors se enfrenta a los Atlanta Hawks en el State Farm Arena por la NBA, HOY, viernes 17 de marzo. Los de San Francisco buscan acumular una racha de victorias que los mantenga en zona de playoffs, sin embargo para este encuentro no contará con varias de sus figuras mas relevantes, entre ellos, el alero Andrew Wiggins.

Elcanadiense ha mostrado un gran rendimiento durante esta temporada y se volvió en una pieza importante para los Warriors, por lo que su ausencia sera un espacio dificil de llenar para la franquicia de la "Bahía".

¿Por qué no juega Andrew Wiggins hoy en Golden State Warriors vs Atlanta Hawks?

Andrew Wiggins no juega hoy en Golden State Warriors vs. Atlanta Hawks debido a asuntos personales. El alero ya se ha perdido varios encuentros debido a esto y, segun informo Steve Kerr, entrenador de los Warriors, el jugador esta lidiando con asuntos familiares que son mucho más importantes que el baloncesto, por lo que respetaran su privacidad y le daran el tiempo que necesite para solucinarlo. Cabe destacar que fuera del asunto familiar, el jugador no se encuentra lesionado, por lo que en cuanto logre mejorar la situación, podrá volver a las canchas.