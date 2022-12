En Bolavip te contamos el motivo por el cual Anthony Davis no juega en Los Angeles Lakers frente a Dallas Mavericks.

¿Por qué no juega Anthony Davis en Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks?

Los Angeles Lakers enfrentan a Dallas Mavericks por uno de los juegos de Navidad de la NBA, HOY, domingo 25 de diciembre en el American Airlines Arena. En la franquicia angelina, no estará disponible para este juego una de sus estrellas, Anthony Davis.

Los dirigidos por Darvin Ham no están teniendo una buena temporada, y al no contar con el pívot, se les hará aún más complicada. A continuación, te contamos el motivo de por qué Anthony Davis no juega en Lakers frente a los Mavs.

¿Por qué no juega Anthony Davis en Los Angeles Lakers?

Anthony Davis no jugará en Los Angeles Lakers frente a Dallas Mavericks, porque está lesionado. El pívot sufrió estrés en su pie derecho, por lo que no estará presente en el juego y aún no se sabe cuánto tiempo le demandará la recuperación.