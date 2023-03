Khris Middleton no podrá jugar hoy en Milwaukee Bucks por la NBA ante Utah Jazz, y en Bolavip te contamos el motivo.

¿Por qué no juega Khris Middleton hoy en Milwaukee Bucks vs Utah Jazz por la NBA?

Milwaukee Bucks se medirá ante Utah Jazz en condición de visitante en el Vivint Smart Home Arena por la NBA, HOY, viernes 24 de marzo. Para este duelo, el equipo de Wisconsin no podrá contar contar con Khris Middleton.

El alero es una pieza clave de los Bucks, y junto a Giannis Antetokounmpo son los dos líderes del equipo. Pero esta vez no podrá jugar ante el Jazz, y a continuación te contamos el motivo.

Khris Middleton no juega hoy en Milwaukee Bucks ante Utah Jazz, por una molestia en la rodilla. Con el equipo ya clasificado a los playoffs, Mike Budenholzer decidió no arriesgarlo y por ende, que no sume minutos hoy.