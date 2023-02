Kyrie Irving no jugará hoy en Brooklyn Nets ante New Orleans Pelicans y en esta nota te contamos los motivos.

¿Por qué no juega Kyrie Irving hoy en Brooklyn Nets vs Washington Wizards por la NBA?

Brooklyn Nets se medirá ante Washington Wizards por la NBA, HOY, sábado 4 de febrero, en un partido que se disputará en el Barclays Center. Las miradas estarán puestas en saber sobre la situación de Kyrie Irving tras su pedido de traspaso.

El base es uno de los mejores jugadores de los Nets y ante la ausencia de Kevin Durante, era el líder del equipo. Pese a ello, hoy no jugará y a continuación te contamos los motivos de su ausencia.

Kyrie Irving no juega hoy en Brooklyn Nets vs Washington Wizards, por un dolor en su pantorrilla, según las fuentes oficiales del equipo. Además tras su pedido de traspaso, los Nets no quieren arriesgarlo, y que se mantenga sano para poder lograr un buen acuerdo con otra franquicia.