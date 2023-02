¿Por qué no juega Luka Doncic hoy en Dallas Mavericks vs Golden State Warriors por la NBA?

Dallas Mavericks visitará a Golden State Warriors en el Chase Center, HOY, sábado 4 de febrero, por la NBA. Para el conjunto entrenado por Jason Kidd, será baja en este juego Luka Doncic, la figura indiscutida del equipo.

"El Niño Maravilla" es el mejor jugador de los Mavs, y es uno de los candidatos al premio MVP de la temporada regular, con un promedio de 33.4 puntos, 8.9 rebotes y 8.2 asistencias por partido. Lamentablemente para los fanáticos de Dallas, hoy no podrá jugar y a continuación te contamos el motivo.

¿Por qué no juega Luka Doncic hoy en Dallas Mavericks vs Golden State Warriors?

Luka Doncic no juega hoy en Dallas Mavericks frente a Golden State Warriors, porque se encuentra lesionado. El esloveno se lastimó el talón derecho en el juego ante New Orleans Pelicans, por lo que no estará presente hoy, y aún no fueron claros desde la organización de los Mavs sobre qué lesión tiene.