¿Por qué no juega Luka Doncic hoy en Dallas Mavericks vs San Antonio Spurs por la NBA?

Dallas Mavericks enfrentará a San Antonio Spurs en el AT&T Center por la NBA, HOY, miércoles 15 de marzo. Para este duelo, los Mavs no contarán con su estrella, Luka Doncic.

El base es el jugador más destacado del equipo, y en él los fanáticos depositan sus esperanzas de clasificar a los playoffs. En esta ocasión Doncic no podrá jugar, y a continuación te contamos el motivo.

¿Por qué no juega Luka Doncic hoy en Dallas Mavericks vs San Antonio Spurs?

Luka Doncic no juega hoy en Dallas Mavericks ante San Antonio Spurs debido a un dolor en el muslo. El esloveno no será arriesgado y hoy no sumará minutos para que su molestia no se vuelva una lesión importante.