En Bolavip te contamos el motivo por el que Nikola Jokic no jugará en Denver Nuggets ante Los Angeles Clippers.

¿Por qué no juega Nikola Jokic hoy en Denver Nuggets vs Los Angeles Clippers?

Denver Nuggets se medirá frente a Los Angeles Clippers HOY, viernes de 13 enero, por la NBA en el Crypto.com Arena. En el conjunto visitante habrá una baja sensible, ya que Nikola Jokic no podrá jugar.

El serbio es la estrella del equipo y el actual MVP de la NBA, por lo que es un jugador clave en los Nuggets. En esta temporada, promedia casi un triple doble con 24.9 puntos, 11 rebotes por partido y 9.7 asistencias. Pero esta vez no saldrá a la cancha para enfrentar a los Clippers y a continuación te contamos el motivo.

¿Por qué no juega Nikola Jokic hoy en Denver Nuggets vs Los Angeles Clippers?

Nikola Jokic no juega en Denver Nuggets ante Los Angeles Clippers porque tiene una lesión en la muñeca derecha. El pívot en un principo era duda para el partido de hoy, pero finalmente decidieron no arriesgarlo y que no juegue.