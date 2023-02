Zion Williamson no jugará el All Star Game 2023 de la NBA, y en Bolavip te contamos el motivo.

¿Por qué no juega Zion Williamson el All Star Game 2023 de la NBA?

Zion Williamson será una de las bajas que tendrá el All Star Game 2023 de la NBA, que se llevará a cabo HOY, domingo 19 de febrero. El jugador de New Orleans Pelicans a pesar de haber sido uno de los más votados para participar, no estará en la cancha.

El ala-pívot había sido seleccionado para ser uno de los titulares de la Conferencia Oeste, por lo que su ausencia puede llamar la atención. A continuación te contamos por qué no juega.

Zion Williamson no juega el All Star Game 2023 de la NBA porque se encuentra lesionado. El jugador de los Pelicans se está recuperando de una lesión en el isquiotibial derecho.