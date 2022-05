Cada pieza que se pueda agregar será ganancia. Golden State Warriors enfrentará a Dallas Mavericks en las Finales de la Conferencia Oeste y los liderados por Stephen Curry recibieron una buena nueva: se confirmó el regreso de jugador fundamental en NBA Playoffs 2022.

La rotación en los Playoffs pasa a ser de pocos nombres y a la hora de encontrar un jugador que pueda ser clave capturando rebotes para dar segundas oportunidades y tener una buena racha de tiros de campo, Warriors tenía un nombre en la banca que respondía de buena manera.

A la hora de marcar a Luka Doncic, quien viene intratable en los Playoffs 2022 liderando las principales estadísticas, va a ser fundamental jugadores de Golden State Warriors que impongan el portento físico y también sumen buenos puntos a la ofensiva. Para estas tareas, se confirmó que Stephen Curry y compañía tienen un refuerzo en las Finales de la Conferencia Oeste.

Luego de salir en el Juego 5 de semifinales Playoffs 2022 y perderse el sexto partido contra Memphis Grizzlies, el estado de Otto Porter Jr. en Golden State Warriors era una incertidumbre. Sin embargo, ya se confirmó si el alero será ese refuerzo que tan bien le vendría a los Dubs.

Refuerzo para Curry: Se confirmó el regreso de Porter Jr. en Playoffs NBA 2022

Según informó Anthony Slater, del portal The Athletic, Otto Porter Jr. ya no aparece ni como duda en Golden State Warriors y es ese refuerzo que vendrá desde la banca en las Finales de la Conferencia Oeste contra Dallas Mavericks para aportar una buena cantidad de rebotes, marcar a Luka Doncic y, por qué no, aportar una buena racha de triples.