Rumores NBA: Boston Celtics no tendría interés en firmar a Carmelo Anthony

Hace menos de cinco días, reportábamos en Bolavip sobre la posibilidad de que el veterano Carmelo Anthony, que la pasada temporada de la National Basketball Association (NBA) jugó para Los Angeles Lakers, cambie de vereda para pasar a Boston Celtics.

De hecho, medios como el Boston Globe posicionaban al alero de 38 años como el reemplazante ideal para el lesionado italiano Danilo Gallinari, ya que "ha demostrado ser productivo ofensivamente a pesar de su edad", y que las conversaciones "están comenzando a ganar terreno".

Sin embargo, todo parecería haber quedado en el territorio de los rumores, ya que según reporta Brian Robb, del portal Masslive, los rumores de que Celtics buscaba como refuerzo a Anthony "son inexactos", aclarando la postura del equipo para NBA 2022-23.

Celtics toma postura por opción de Carmelo Anthony



"El tema Anthony fue un tema candente esta semana después de que los rumores comenzaron a girar sobre el interés de los Celtics en él; sin embargo, varias fuentes de la liga le dijeron a MassLive que no se espera que los Celtics tengan interés en traer al veterano para firmar antes del campamento de entrenamiento", puntualiza el reportero.

Además, agrega sobre la postura de Celtics que "eso no quiere decir que el equipo haya terminado de dar forma a la lista antes de la pretemporada, pero Anthony no es una prioridad en este momento en cuanto a los nombres que podrían incorporarse. A Boston le gustan muchas de sus opciones internas de reemplazo por lo que he escuchado".