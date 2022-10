Jornadas más que movidas se han vivido en Golden State Warriors, luego que se revelara el incidente, durante un entrenamiento, donde Draymond Green atacó físicamente a Jordan Poole, en la previa al comienzo de la temporada en National Basketball Association (NBA).

Tras viralizarse las imágenes de la pelea, el ala-pivot de 32 años ofreció una conferencia de prensa, donde pidió disculpas tanto al afectado como a su familia, y a sus compañeros de equipo, marginándose momentáneamente de los trabajos.

Sin embargo, casi una semana ha pasado de ocurrido el incidente y, hasta ahora, no se ha tenido la versión de Poole sobre el conflicto con Green, mas todo parece indicar que el quiebre dentro de los Warriors, previo a NBA 2022-23, es total.

Poole responde a disculpas de Green



El periodista Cyrus Saatsaz, que sigue la actualidad del elenco de San Francisco, habló en su podcast Locked on Warriors sobre el tema y entregó la impresión del joven escolta tras el ataque del veterano.

"Fuentes me han dicho que detrás de escena, Jordan Poole no ha perdonado a Draymond. No han hablado. No está feliz, no sé cómo podrías estarlo tú, es una mirada horrible. La imagen de eso es horrible. Está en el límite de la castración", afirmó el reportero de Warriors.