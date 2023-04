Cuando te dan la confianza, apoyo y respaldo, es a otro precio. Russell Westbrook tuvo un nuevo resurgir en la temporada NBA 2022-23 al salir de Los Angeles Lakers y terminar en LA Clippers. Russ ya demostró en el primer juego de los Playoffs 2023 lo que puede hacer así tenga una mala noche en tiros de campo. ¡Hubo palito para LeBron James y compañía!

La historia de Westbrook terminó en los Lakers luego de 130 partidos en los que promedió por juego 17.4 puntos, 6.9 rebotes, 7.2 asistencias más 43.4 y 29.7 por ciento de efectividad en tiros de campo y triples, respectivamente. LeBron y Anthony Davis aprobaron su salida del equipo de Los Ángeles.

Una se vez se confirmó la clasificación de Los Angeles Lakers tras ganar en el Torneo Play-In a Minnesota Timberwolves, LeBron James le envió una indirecta a Russell Westbrook por cómo están jugando desde que se dio su salida del equipo: “Hemos estado a prueba todo el año y desde el parón (por el NBA All-Star Game) hemos jugado un muy buen baloncesto”. Más claro, imposible.

Hora de la respuesta de Russ. Los Angeles Clippers venció a Phoenix Suns 115 a 110 puntos en el Juego 1 de la serie de primera ronda de los Playoffs y el entrenador Ty Lue confesó la confianza que le dio a Westbrook: “Estaba enojado por fallar tiros. Y dije: ‘Escucha, tu tiro no es importante, toma buenos tiros, toma los tiros correctos. Pero lo que traes a nuestro equipo es mucho más valioso’”.

Nada mejor que responderle la indirecta a LeBron James sobre el juego de Los Angeles Lakers sin Russell Westbrook que presumiendo la confianza que el base estrella recibe en los Clippers así no tenga un buen juego en tiros de campo. Cuando pasó algo similar en Lakers, Russ dejó la titularidad y empezó los partidos desde la banca.

“Me he enorgullecido de mí mismo cada temporada por hacer todo. Creo que soy uno de esos muchachos que pueden hacer todo cada noche. Como siempre les he dicho, lo que sea necesario para ganar un juego, lo haré. Estoy agradecido de que Ty Lue y el personal crean en mí, independientemente de que mis tiros no entren, y me permitan tener un impacto en el equipo y ganar”, dijo Russell Westbrook en conferencia de prensa.