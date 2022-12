Las estrellas de la NBA y las figuras de la farándula tienen una de las historias más recordadas con el romance que vivieron Dennis Rodman y una famosa actriz de Estados Unidos cuando ‘El Gusano’ jugaba junto a Michael Jordan en Chicago Bulls.

Tal fue la repercusión de la relación entre Rodman y Carmen Electra que hasta el mismo Jordan se vio involucrado. Ahora, 24 años después, la exesposa de la leyenda de la NBA revolucionó Twitter al presumir una foto como Dios la trajo al mundo.

Transcurría la temporada NBA 1997-98 cuando Phil Jackson accedió a darle unas mini vacaciones a Dennis Rodman. Sin embargo, luego de un viaje a Las Vegas, ‘El Gusano’ no pensaba a regresar a los entrenamientos y fue el mismísimo Michael Jordan quien fue a su apartamento en Chicago y terminó atrapándolo con Carmen Electra.

“Llamaron a la puerta y era Michael Jordan. Me escondí. No quería que me viera así y me metí detrás del sofá con las sábanas encima”, confesó Carmen Electra en la Serie Documental de MJ, ‘The Last Dance’ (El Último Baile). Mientras esta anécdota perdura en el mundo de la NBA, la exesposa de Rodman siguió haciendo de la suya en Twitter.

Salió con Rodman, Jordan la atrapó y ahora publicó una foto como Dios la trajo al mundo

El calendario marcó el primero de diciembre de 2022 y Carmen Electra, aquella actriz norteamericana que salió con Dennis Rodman y Michael Jordan la atrapó, decidió darle la bienvenida a la época de Navidad con una foto como Dios la trajo al mundo: “¡Feliz diciembre uno, retweet por algunas sorpresas navideñas!”.