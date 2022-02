En Golden State Warriors hubo una polémica porque los jugadores no felicitaron a Stephen Curry por ser All Star. ¿Perdonaron a Draymond Green?

Hasta en las mejores familias hay desacuerdos. Golden State Warriors tiene una temporada mejor de la que muchos aficionados imaginaron porque sin Klay Thompson gran parte de la campaña lograron pelear por los primeros lugares de la Conferencia Oeste y dos de sus jugadores, Stephen Curry y Andrew Wiggins, estarán en el NBA All-Star Game 2022.

Curry ha hecho de lo extraordinario algo ordinario en la NBA y la octava selección para un Juego de las Estrellas pasó desapercibida para sus compañeros de los Warriors. ¿Cómo así? En el chat de Whatsapp de los basquetbolistas de Golden State todos felicitaron a Wiggins y solo Andre Iguodala se acordó de Stephen.

Cuando Draymond Green se dio cuenta de lo que había sucedió con Stephen Curry le pidió disculpas de todas las formas posibles a la estrella de Golden State Warriors. ¿‘El Chef' lo perdonó? El otro protagonista de la historia reveló cómo terminó el pequeño descuido de los Dubs.

Así como se divierta en la cancha lo hace fuera de esta. Stephen Curry no se tomó personal que sus compañeros como Green, Klay Thompson y compañía no lo hayan felicitado por ser un All Star y entendió que el que si debía ser felicitado por la cultura de los Warriors era Andrew Wiggins, quien recibió la primera selección a un NBA All-Star Game.

¿Se arregló el vestuario de Warriors? Curry responde si perdonó a Green en la NBA

“Fue divertidísimo. Con la cultura de nuestro equipo, no esperaría nada menos que estaríamos tan entusiasmados con Wiggs y me eclipsarían. Entonces, no había nada en eso, realmente”, afirmó Stephen Curry para dar a entender que sí perdono a Draymond Green y a sus demás compañeros de Golden State Warriors.