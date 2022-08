¿Se queda con Curry? La figura que no le quitarían a Golden State Warriors por US$162 millones

El panorama de Golden State Warriors depara un equipo con estrellas y jóvenes promesas para revalidar el título de la NBA 2022 en la temporada 2022-23, pero a mediano plazo se vienen situaciones contractuales que podrían representar la despedida de estrellas del equipo liderado por Stephen Curry.

Joe Lacob, dueño de los Warriors, no estaría dispuesto a pagar alrededor de $564 millones de dólares si se dan las extensiones de contrato a Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins y Jordan Poole. Todo apunta a que una de estas figuras saldría tarde que temprano de Golden State.

Cuando se hablaba de las renovaciones de Wiggins y Poole apareció una figura de Golden State Warriors con el rumor bomba que pediría una extensión de contrato por cuatro años y $162 millones de dólares a pesar que aún le quedan dos temporadas de vínculo con los Dubs (la campaña 2023-24 es opción jugador). El vigente campeón de la NBA no estaría dispuesto a darle este dinero según el portal The Athletic y… ¿Entonces?

A pesar que portales especialistas en la NBA como Clutch Points (Puntos) se animaron a proponer los 5 mejores equipos para Draymond Green sino sigue jugando con Stephen Curry en los Warriors, un ejecutivo de la liga le explicó a Sean Deveney, del portal Heavy, la situación que no le permitiría al cuatro veces campeón salir de Golden State.

“Con Draymond, no hay muchos equipos que le den el máximo. No puedes. Realmente tiene que encajar con el resto del personal y los Warriors encajan muy bien con él, en ambos lados. Pero lo que hace, debería poder hacerlo por ellos durante la mayor parte de otro contrato. Tendrá 33 años el próximo verano, puedes sacarle dos o tres años, no es que lo que hace se trate solo de atletismo. Mientras pueda moverse a la defensiva, seguir jugando a ese nivel, seguir destrozándote con sus pases, jugará a la altura de lo que le están pagando”, le dijo un ejecutivo anónimo de la NBA a Sean Deveney, del portal Heavy, sobre el futuro de Green. ¿Se queda con Stephen Curry en Golden State Warriors?