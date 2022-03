Estuvieron contra las cuerdas y llegaron a perder once juegos consecutivos. Brooklyn Nets empieza a jugar cada partido que le queda en la temporada NBA 2021-22 como si fuera una final y, por ese motivo, será más que necesario un nivel superlativo de Kevin Durant y Kyrie Irving para poder clasificar a Playoffs 2022 de manera directa. ¡Recibieron el apoyo de LeBron James!

Irving empezó a responder con una actuación de 50 puntos contra Charlotte Hornets y Durant no se quedó atrás con 25 puntos y 14 rebotes frente a Philadelphia 76ers. Los Nets empezaron a ganar, pero cada vez que juegan como locales Kyrie no pude sumar minutos al no tener la vacuna contra el coronavirus. Esto a LeBron no le gusta y no dudó en hacerlo saber con un sorpresivo pedido.

LeBron James y Kyrie Irving formaron una buena relación en las canchas de la NBA luego de ganar el título NBA 2016 con Cleveland Cavaliers. Sin embargo, unas declaraciones del base no le cayeron nada bien a la estrella de Los Angeles Lakers.

Cuando parecía que la relación entre Irving y LeBron no pasaba por el mejor momento, James no dudó en prender el celular y escribir un mensaje en Twitter que revolucionó al mundo de la NBA. ‘El Rey’ pidió que Kyrie pueda jugar los partidos como local de Brooklyn Nets a pesar de no estar vacunado contra el coronavirus.

El sorpresivo pedido de LeBron para que Irving juegue en Brooklyn Nets

“¡Hechos, hechos, hechos! ¡Literalmente tiene absolutamente cero sentido! Dicen que si el sentido común fuera común, todos lo tendríamos. ¿No es esa la verdad? Liberen a Kyrie” fue el pedido de LeBron James para que Irving juegue como local en el estadio Barclays Center luego que le permitieran ingresar al estadio y estar con sus compañeros, pero no participar del partido al no tener la vacuna contra el covid-19.