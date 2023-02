El salto de calidad que ambos equipos necesitan. Mientras que Golden State Warriors y Los Angeles Lakers luchan por clasificar a los Playoffs de la temporada 2022-23, una estrella de la NBA le puso un ultimátum a su equipo. Los tres protagonistas de esta historia estuvieron relacionados en el mejor baloncesto del mundo.

En la previa al inicio de la temporada 2021-22, los Warriors tenían los picks 7 y 14 del NBA Draft para hacer un intercambio por una estrella de la NBA. Según reveló Marcus Thompson, del portal The Athletic, el nombre que habrían escogido Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green era el de Bradley Beal, pero... Esto no sucedió.

Golden State Warriors decidió elegir a Jonathan Kuminga y Moses Moody en el NBA Draft 2021, así que no le cumplieron el gusto que quería darse Curry al jugar con Beal. Casi dos temporadas después, el tres veces All-Star podría estar disponible tras el ultimátum que le puso a Washington Wizards.

Los Angeles Lakers es el tercer peor equipo de la Conferencia Oeste en lo que va de la temporada 2022-23 y antes que se diera la salida de Russell Westbrook, Chris Mannix, del portal Sports Illustrated, sostuvo que “internamente, estoy seguro de que los Lakers están vendiendo a LeBron James una temporada baja cuando Bradley Beal o Damian Lillard estén disponibles”.

Bradley Beal lleva once temporadas en la NBA jugando con Washington Wizards y, a pesar que están peleando en la Conferencia Este por afianzarse en una posición que los lleve a los Playoffs así sea desde el Play-In, al base estrella, de 29 años, se le está acabando la paciencia por no ser contendiente el título. ¿Se va con Stephen Curry o LeBron James?

“Soy paciente, pero llega un momento en el que tienes que ser un poco egoísta y trazar una línea en la arena, seguro. Entonces, tengo pensamientos en mi cabeza, pero al mismo tiempo me quedo en el momento. Me mantengo comprometido con lo que tenemos y lo que hacemos y no me dejo atrapar por el ruido y simplemente voy desde allí, lo tomo un día a la vez, controlo lo que puedo controlar”, le dijo Bradley Beal a Marc J. Spears, del portal Andscape.