El mundo del deporte no para de ver las declaraciones de Giannis Antetokounmpo luego de la eliminación de Milwaukee Bucks contra Miami Heat en los NBA Playoffs 2023. La estrella tocó un tema polémico como lo es el fracaso en los deportes y para explicar su argumento se comparó con Michael Jordan. ¡Shaquille O’Neal le respondió!

A los hechos. Los Bucks llegaron a la serie de primera ronda contra el Heat como el mejor equipo de la temporada regular 2022-23 al registrar 58 victorias y 24 derrotas. Milwaukee era el primer sembrado de la Conferencia Oeste y jugaba contra la franquicia de Miami que tuvo que disputar el Torneo Play-In para clasificar en la octava posición a los Playoffs 2023.

El factor diferencial de la serie se dio cuando Giannis Antetokounmpo jugó tan solo diez minutos en el primer juego y se perdió por una contusión en la espalda baja dos partidos más de la serie Milwaukee Bucks vs. Miami Heat. La gran sorpresa la dieron Jimmy Butler y compañía al clasificar a semifinales en cinco juegos.

Luego de la eliminación de los Bucks, Antetokounmpo le dio la vuelta al mundo del deporte al explicar por qué no consideraba que fuera un fracaso la derrota de los Bucks contra el Heat en la primera ronda de los Playoffs 2023. Eso no fue todo. Giannis utilizó a Michael Jordan para comparar que su caída con Milwaukee no era fracaso, ya que MJ no ganó todos los títulos que pudo, obtuvo seis con Chicago Bulls, en las 15 temporadas que jugó en la NBA.

O’Neal le responde a Giannis por compararse con Jordan en la NBA

“Cuando eres un gran jugador y esperan que ganes y no ganas, en mi opinión, es un fracaso. Jugué 19 temporadas y fallé 15 temporadas. Cuando no ganaba, era un fracaso. (Antetokounmpo) no es un fracaso como jugador, pero ¿es un fracaso como temporada? Yo diría que sí. Puedo entender y respetar su explicación, pero para mí, cuando no ganamos, siempre fue mi culpa y definitivamente fue un fracaso”, fue la respuesta de Shaquille O’Neal a Giannis en el programa NBA en TNT del 26 de abril de 2023.